Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

6 saat önce

Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesinde dükkan işleten şahıslar; aralarında önceden husumet bulunan şahısların işlettiği internet kafeye tabancalarla ateş açtı.

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesinde dükkan işleten şahıslar; aralarında önceden husumet bulunan şahısların işlettiği internet kafeye tabancalarla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Olay 15.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede üzerinde iş yeri işleten şahıslar bir süre önce karşıdaki internet kafeyi işleten şahıslarla sorun yaşadı. Aralarında husumet oluşan dükkan sahipleri, güpegündüz tabancalarla internet kafeye ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda kafeteryadaki Nesim, Orhan, İlhan ve Taner U. hafif şekilde yaralandı.


Aralarında husumet varmış


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olaya tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların saldırgan tavırlar sergilemesinin ardından olay yerine motorize yunus polisi ve zırhlı unsurlar sevk edildi. Güçlükle zapt edilen vatandaşlar çekilen güvenlik şeridinin dışına çıkartıldı. Önlemin ardından sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, sedyeyle ambulansa alarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.


Polis kaçan 3 saldırganın peşinde


Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren dükkan sahipleri ile saldırıya uğrayan kafedekiler arasında daha önceden husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:15:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]