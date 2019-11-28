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BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHABeyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnternet kafe


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
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Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
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