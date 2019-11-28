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BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHABeyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA
Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-İnternet kafe
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