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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)
6 saat önce
Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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