Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)

6 saat önce

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1), System.String[]

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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