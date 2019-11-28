Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)

BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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