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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
6 saat önce
BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)
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