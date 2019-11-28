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Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar

6 saat önce

Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar İSTANBUL - Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.

Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar


İSTANBUL - Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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