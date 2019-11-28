Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar
6 saat önce
Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar İSTANBUL - Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar
İSTANBUL - Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.
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