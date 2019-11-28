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Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar: 4 yaralı

6 saat önce

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir internet kafeye açılan ateş sonucu 4 kişi yaralanırken, polis kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar: 4 yaralı, System.String[]

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir internet kafeye açılan ateş sonucu 4 kişi yaralanırken, polis kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 15.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede üzerinde iş yeri işleten şahıslar bir süre önce karşıdaki internet kafeyi işleten şahıslarla sorun yaşadı. Aralarında husumet oluşan dükkan sahipleri, güpegündüz tabancalarla internet kafeye ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda kafeteryadaki Nesim, Orhan, İlhan ve Taner U. hafif şekilde yaralandı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olaya tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların saldırgan tavırlar sergilemesinin ardından olay yerine motorize yunus polisi ve zırhlı unsurlar sevk edildi. Güçlükle zapt edilen vatandaşlar çekilen güvenlik şeridinin dışına çıkartıldı. Önlemin ardından sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, sedyeyle ambulansa alarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS KAÇAN 3 SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren dükkan sahipleri ile saldırıya uğrayan kafedekiler arasında daha önceden husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(Emrah Kuş - Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul, Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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