BEYOĞLU'NDA İRANLI ÇOCUK YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda İranlı bir çocuk yatağından ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri daire çevresine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme polisi de ceset üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Çocuğun cesedinin 1 haftalık olduğu ve çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Polis ekipleri, İranlı çocuğun boğulmuş olabileceği üzerinde dururken, ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.