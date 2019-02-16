Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda İranlı Genç Evinde Ölü Bulundu

Beyoğlu'nda İranlı Genç Evinde Ölü Bulundu

38 dakika önce

BEYOĞLU'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu.

Beyoğlu'nda İranlı Genç Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
BEYOĞLU'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre İranlı Vahed S. (28) Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'taki evine arkadaşlarını evine davet etti. İddiaya göre evde toplananlar uyuşturucu aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşları ayrılırken Vahed S. evde yalnız kaldı. Vahed S. kız arkadaşının telefonunu defalarca aramasına rağmen açmadı. Eve gelen kız arkadaşı kapıyı açıp içeri girdiğinde Vahed S.'nin yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Vahed S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri ceset üzerinde ve evde inceleme yaptı. Ceset daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vahed S.'nin ayakta durmakta zorluk çeken kız arkadaşı ve olayı haber alıp gelen bazı arkadaşları ifadeleri için polis merkezine götürüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:47 Kaynak: DHA

Çukur, Polis, 3. Sayfa
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