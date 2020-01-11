BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI - Son Dakika

Beyoğlu Talimhane Lamartin Caddesi'ndeki bir evde tartışan İranlı 4 kişi kavgaya tutuştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Evden gelen bağrışmaları duyan vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan polis merkezine götürüldü.
Görüntü dökümü--------------------Olay yerindeki polis ekipleri-Ambulansın gelişi-Sağlık ekiplerinin binaya girmesi-Polisin evde gözaltına aldığı 2 şüpheliyi çıkarıp polis aracına alması-2 yaralının ambulansa alınması-Olayın yaşandığı bina
-Genel ve detay görüntüler