Beyoğlu'nda iranlıların bıçaklı kavgası 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iranlıların bıçaklı kavgası 2 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iranlıların bıçaklı kavgası 2 yaralı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu Talimhane Lamartin Caddesi'ndeki bir evde tartışan İranlı 4 kişi kavgaya tutuştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Evden gelen bağrışmaları duyan vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda iranlıların bıçaklı kavgası 2 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
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