Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda iş hanında yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir iş hanının jeneratör odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Dersan Han'ın jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak iş hanında çalışanlar dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince, zemin kattaki yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:43 - Kaynak: AA
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