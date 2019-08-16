Beyoğlu'nda iş yeri yangını
1 saat önce
Beyoğlu'nda iki katlı lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'nda iki katlı lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu
'nda bulunan iki katlı bir restoranın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı kapladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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