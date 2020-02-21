Beyoğlu'nda iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda endüstriyel soğutma sistemleri satan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada iş yeri çalışanı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri iş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Yaralanan iş yeri çalışanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Patlamada iş yerinde ve yoldan geçen bir araçta hasar oluştu. Çalışmaların ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Beyoğlu'nda iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı

Tarlabaşı, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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