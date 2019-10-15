Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması
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Beyoğlu'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması

1 saat önce

Beyoğlu'nda 13 Ekim'de bir iş yerinin önüne ses bombası atılmasına ilişkin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması, System.String[]

Beyoğlu'nda 13 Ekim'de bir iş yerinin önüne ses bombası atılmasına ilişkin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 13 Ekim'de Beyoğlu'nda Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne ses bombası atılması olayına ilişkin yaptığı çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği ve çeşitli yerlere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Beyoğlu, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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