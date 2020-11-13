Beyoğlu'nda İspanyol mühendis intihar etti - Son Dakika

Beyoğlu'nda İspanyol mühendis intihar etti

Beyoğlu'nda İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın intihar etti.

Beyoğlu'nda İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın intihar etti. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandığı o anlar kameraya yansıdı. Beyoğlu'nda önceki akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda sinir krizi geçiren İspanyol uyruklu kadın mühendis 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, 4. kattaki evinden atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Kameralara da yansıya feci olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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