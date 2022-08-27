İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi , Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane 'de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Güven Timleri, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

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