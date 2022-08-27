Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması

27.08.2022 00:44
Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması

Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptıİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi...

Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane'de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen şahıslar didik didik aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.

Saat 21.00'da başlayan 200 personelin katıldığı uygulama saat 00.00' e kadar devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 200 polisin katıldığı geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika
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