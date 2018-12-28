Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda "İstiklal'in Şairi Mehmet Akif Ersoy" Paneli Düzenlendi

Beyoğlu'nda "İstiklal'in Şairi Mehmet Akif Ersoy" Paneli Düzenlendi

28 dakika önce

Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen "İstiklal'in Şairi Mehmet Akif Ersoy" paneline katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Ahmet Demircan, "Akif üstün bir ahlak sahibiydi.

Beyoğlu'nda
Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen "İstiklal'in Şairi Mehmet Akif Ersoy" paneline katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Ahmet Demircan, "Akif üstün bir ahlak sahibiydi. En büyük eseri, hayatıydı. Nasıl yaşıyorsa, öyle yazıyordu. Nasıl yazıyorsa, öyle yaşıyordu" dedi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü münasebetiyle Beyoğlu'nda "İstiklal'in Şairi Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi. Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirilen programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Prof. Dr. Fatih Andı ve Beşir Ayvazoğlu, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

Vatan için, millet için hep meydandaydı

Panelde konuşan Başkan Demircan, Mehmet Akif'in masa başında şiirler yazan bir sanatçı olmadığını belirterek, "Akif üstün bir ahlak sahibiydi. En büyük eseri, hayatıydı. Nasıl yaşıyorsa, öyle yazıyordu. Nasıl yazıyorsa, öyle yaşıyordu. Var olma mücadelesi verdiğimiz o çetin dönemde, varını da yoğunu da 'Etmesin tek beni vatanımdan cüda' dediği vatan için seferber etti. Akif'in en büyük öğüdü, Allah'tan gayrı hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmamaktı. Vatan için, millet için hep meydandaydı. Oturduğu yerden, müsvetteler karalayıp da sanatçılık taslamadı. Akif'i çok okuyalım. Çünkü Safahat bir hazinedir. Safahat belagatın zirvesidir. Safahat bir milletin var olma destanıdır" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

Ahmet Demircan, Beyoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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