BEYOĞLU'NDA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

BEYOĞLU'nda iki bina arasındaki boşluğa düşen 3 yavru kedi iftaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedileri mahalle sakini bir kadın sahiplendi.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde iki bina arasından kedi sesleri duyan mahalle sakini olayı itfaiyeye haber verdi. Beyoğlu itfaiye ekipleri, kedi sesinin geldiği alanda dinleme yaptı. Yapılan dinlemede sesin iki bina arasındaki boşluktan geldiği tespit edildi. Bir itfaiye eri halat yardımı ile iki bina arasına indiğinde 3 yavru kedinin buraya düştüğünü gördü. Yavru kedileri bulunduğu yerden alan itfaiye eri, komşunun uzattığı leğene koydu. Yavru kediler bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.

- İstanbul