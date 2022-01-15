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Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

15.01.2022 14:33
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına aykırı olarak, dün akşam Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ile yürüyüş düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayarak karşılık veren 83 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Haklarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği, Enes Kara, Protesto, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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