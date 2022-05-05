Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı

05.05.2022 16:44
Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandıİSTANBUL Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçede 3 farklı noktada denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gün içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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