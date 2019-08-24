Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kaçak midye imalathaneleri mühürlendi
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Beyoğlu'nda kaçak midye imalathaneleri mühürlendi

1 saat önce

Beyoğlu'nda sağlıksız koşullarda çalışan 2 midye imalathanesi mühürlendi.

Beyoğlu'nda kaçak midye imalathaneleri mühürlendi, System.String[]

Beyoğlu'nda sağlıksız koşullarda çalışan 2 midye imalathanesi mühürlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede imalathane denetimi yaptı.

Denetimlerde, hijyenik olmayan koşullarda ve ruhsatsız şekilde üretim yapan 2 midye imalathanesi tespit edildi. İş yerlerindeki midyeler imha edilirken imalathaneler de mühürlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden İstanbul genelinde imalathane ve iş yerlerini sağlık koşulları ve ruhsat açısından denetlemeye devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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