BEYOĞLU'NDA 'KAÇAK TUR' STANTLARI DENETİMİ; 78 BİN LİRA CEZA YAZILDI - Son Dakika

Ali Çağlar TIMBEKİSTANBUL DHA

BEYOĞLU'nda Talimhane'de akşam saatlerinde acentelerin kapanmasının ardından açılan stantlarda turistlere 'kaçak tur' satışının yapıldığı DHA kameraları tarafından görüntülenmişti. Polis, 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimleri yaparak, turizm acentesi görünümlü stantlarda 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 kişiyi men ederken, 15 kişiye ise 78 bin lira para cezası uyguladı.

Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu ve çok sayıda turizm acentesinin bulunduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyrukluların, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar sattığını DHA kameraları görüntülemişti.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak diyerek durumdan şikayetçi olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kültür Turizm Komisyonu denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane'de yer alan ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 kişinin men edildiği, 15 kişiye ise toplam 78 bin lira idari para cezasının uygulandığı ifade edildi.