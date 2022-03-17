BEYOĞLU'NDA KADINA YUMRUK - Son Dakika

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu baba, bebek arabasındaki çocuğunu almak isteyen eşine sokak ortasında yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle yığılıp kalırken, öfkeli koca gözaltına alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında, Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, bebek arabasındaki çocuğu ile yol kenarında bekleyen eşiyle, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın, bebek arabasındaki çocuğunu almak istedi. Çocuğu vermek istemeyen eşi ise kadına engel olmaya çalıştı. Kadının çocuğu almak için direnmesi üzerine öfkelenen koca, eşine yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle sokak ortasında yığılıp kaldı. Çevredekilere aldırış etmeyen koca ise sakin tavırlar ile bebek arabasındaki çocuğuna gitti.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kadının yardımına çevredekiler koşarken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis, saldırgan kocayı gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

EŞİNE YUMRUK ATTIĞ ANLAR KAMERADA

Öfkeli kocanın çocuğunu almak isteyen eşiyle tartıştıktan sonra yumruk attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil, yol kenarında bekleyen ailenin yanında duruyor. Otomobilin sürücü ile konuşan koca, daha sonra eşinin yanına gelerek tartışmaya başlıyor. Eşinin bebek arabasındaki çocuğu almak istemesi üzerine öfkelenen koca, kadına yumruk atıyor. Kadın ise aldığı darbeyle yere yığılıp kalıyor.