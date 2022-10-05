BEYOĞLU'NDA KADINLARA TACİZİ ENGELLEYENLERE SİLAHLI SALDIRIDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA KADINLARA TACİZİ ENGELLEYENLERE SİLAHLI SALDIRIDA 2 TUTUKLAMA

05.10.2022 10:22

BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddia edilen 2 şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişiyle silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddia edilen 2 şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişiyle silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 2 şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliler kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken saldırı kameralara yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişiyle silahlı tehdit" suçlarından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerin, kamera görüntülerinde yabancı uyruklu kadınları rahatsız eder nitelikteki hareketleri, şikayetçi ve mağdurların ifadeleri ve iftira atmalarını gerektirecek sebeplerinin olmaması gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

ALKOLLÜYMÜŞ, ÖFKELENMİŞ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat ise olay günü alkollü olduklarını, kadınların başkalarına cam şişe fırlattığını, kadınların kendisine de küfür ettiğini kendisinin de küfür etmesi sonrasında market sahiplerinin kendisine tepki gösterdiğini söyledi. Market sahibinin tişörtünden çekip bıçak gösterdiğini kendilerini kovaladıklarını anlatan şüpheli Polat, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti. Serbest bırakılmayı talep eden şüpheliler hakkında mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, görüntü izleme tutanakları, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu bu nedenle adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA KADINLARA TACİZİ ENGELLEYENLERE SİLAHLI SALDIRIDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:53 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:40 Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence! Görüntülere tepki yağdı
11:20 İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA KADINLARA TACİZİ ENGELLEYENLERE SİLAHLI SALDIRIDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement