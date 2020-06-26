Beyoğlu'nda kadınların sosyal mesafeli sabah sporu - Son Dakika

Beyoğlu'nda kadınların sosyal mesafeli sabah sporu

Beyoğlu'nda virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen açık hava spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Beyoğlu'nda virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen açık hava spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Dört farklı noktada sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerle spor yapma imkanı bulan kadınlar aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkartıyor.

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Beyoğlu sakinleri, yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgınının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme sürecine sporla başladı. Beyoğlu Belediyesi, virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla açık hava spor etkinlikleri düzenliyor. Dört farklı noktada sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor.


Kadınlara yönelik olarak düzenlenen spor etkinlikleri, Hasköy Sahili, Çıksalın Spor Kulübü Sahası, Sütlüce Spor Kulübü Sahası ve Piripaşa Orta Okulu Bahçesi olmak üzere dört farklı noktada gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan kadınlar aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkartıyor.


Tüm kadınlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz


Beyoğlu Belediyesi Spor Antrenörü Esin Eskicioğlu Beyoğlu'nda yaşayan tüm kadınları spor yapmaya davet ederek, "Pandemi sürecinden önce semt konaklarımızda on ayrı noktada 2 bin 400 kadın kursiyerimizle birlikte alanında uzman eğitmenlerimizle spor yapmaktaydık. Bu süreçle birlikte eğitimlerimize ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte semt konaklarımızda yapmış olduğumuz spor eğitimlerini açık alanlara taşıdık ve burada spor yapmaktayız. Hafta içi her sabah sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüşler, koşular, streching hareketleri ve egzersizleri yapmaktayız. Beyoğlu'nda yaşayan tüm kadınlarımızı bu açık alanlarda birlikte spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.


Spor etkinliğine katılan kadınlardan Pınar Demir, "Burada sabahları Beyoğlu Belediyesi'nin sunmuş olduğu spor hizmetleriyle birlikte hafta içi her sabah bayanlarla birlikte spor yapıyoruz. Çok güzel geçiyor. Aerobik ve çeşitli ve çeşitli streching hareketleri yapıyoruz. Beyoğlu Belediyesi'ne bize verdiği bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanırken Hayriye Ergen ise, "59 yaşındayım. Pandemi sonrasında Beyoğlu Belediyesi'nden gelen bir mesajla burada sabahları spor yapıldığını öğrendik. Biz de katıldık ve büyük bir hevesle iki haftadır devam ediyoruz. Son derece güzel ve eğlenceli geçiyor. Bu etkinliklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Beyoğlu Belediyesi'ne" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Koronavirüs, Beyoğlu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:52 Kaynak: İHA

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