Beyoğlu'nda kafe sahibi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bir kafe sahibi dükkanında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Kasımpaşa Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir kafede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Muhittin isimli kafe sahibi dükkanında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu kafe sahibinin sağ ve sol bacağına kurşun isabet etti. Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçarken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kafe içerisinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis saldırının, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu 'nda meydana gelen silahlı saldırı olayının devamı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- İstanbul