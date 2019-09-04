Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı
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BEYOĞLU'nda kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paralar ile tezgah altındaki cep telefonunu çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paralar ile tezgah altındaki cep telefonunu çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Beyoğlu İstiklal Caddesi
'nde bulunan kafeye önceki gün müşteri gibi giren bir kişinin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi giren şüpheli önce etrafı kontrol ediyor, daha sonra da açık olan kasadan paraları alıyor. Bir süre bekleyen şüpheli, masa üzerindeki telefon yerine tezgah altındaki cep telefonunu da çalıyor. Şüpheli ardından olay yerinden uzaklaşıyor.
İşyeri sahiplerinin fark etmesinin ardından ortaya çıkan hırsızlık olayına ilişkin polis çalışma başlattı. Polis
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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