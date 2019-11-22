Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın

6 saat önce

Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı.

Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta 22.15 sıralarında çıktı. Sokakta kağıt toplayan kişilerce kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın

Örnektepe Mahallesi, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 05:49:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]