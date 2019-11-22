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Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
6 saat önce
Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta 22.15 sıralarında çıktı. Sokakta kağıt toplayan kişilerce kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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