Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı (1)
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Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı (1)

7 saat önce

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı (1), System.String[]
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buraya gelen silahlı bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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