Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

6 saat önce

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırıİSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran şahıs kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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