Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
6 saat önce
Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırıİSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran şahıs kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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