Beyoğlu'nda Kaldığı Evde Yangın Çıkartarak 4 Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Zanlı, Adliyeye Sevk...
1 saat önce
IHAAW161711-ASA/04-03-2019- Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi.
IHAAW161711-ASA/04-03-2019
- Beyoğlu
'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi. 04.03.2019 16: 17: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:23 Kaynak: İHA
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