Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kaldığı Evde Yangın Çıkartarak 4 Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Zanlı, Adliyeye Sevk...

Beyoğlu'nda Kaldığı Evde Yangın Çıkartarak 4 Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Zanlı, Adliyeye Sevk...

1 saat önce

IHAAW161711-ASA/04-03-2019- Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda Kaldığı Evde Yangın Çıkartarak 4 Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Zanlı, Adliyeye Sevk..., System.String[]
IHAAW161711-ASA/04-03-2019

- Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi. 04.03.2019 16: 17: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

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