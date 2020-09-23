Beyoğlu'nda kamu kurumlarında hes kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kamu kurumlarında hes kodu uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

Beyoğlu'nda kamu kurumlarında hes kodu uygulaması başladı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar HES kodunu aldıktan sonra binaya giriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HED kodunu zorunlu hale getirdi. Beyoğlu Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar HES kodu aldıktan sonra binaya giriş yaparak işlemlerini halletti. HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlara kaymakamlık girişinde bir memurun yardımcı olduğu görüldü. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodunun zorunlu hale geldiğini belirten kaymakamlık çalışanı Sabri Yıldız," Resmi dairelere girişte artık HES kodu uygulaması başladı. Kod olmadan içeri almıyoruz. HES kodunu SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile aldıktan sonra içeri girebiliyorlar. Bizde vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Beyoğlu Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlara, dışarıda bekledikleri sırada sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde de uyarılarda yapıldı.


- İstanbul

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kamu kurumlarında hes kodu uygulaması başladı - Son Dakika

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