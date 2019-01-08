Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kamyonet Apartmana Çarptı

Beyoğlu'nda Kamyonet Apartmana Çarptı

2 saat önce

Beyoğlu'nda yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyonet apartmana çarptı.

Beyoğlu'nda Kamyonet Apartmana Çarptı, System.String[]
Beyoğlu'nda yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyonet apartmana çarptı.

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi Çıksalın Sokak'ta 34 UL 5984 plakalı kamyonetiyle yokuştan inen Ercan Yalçınkaya, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak savrulan kamyonet, bir apartmanın zemin katına çarparak durdu.

Yalçınkaya, kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin çarptığı binanın zemin katında hasar meydana geldi.

Sürücü Yalçınkaya ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel
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