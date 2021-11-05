Üye Girişi
BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

05.11.2021 14:24

Beyoğlu'nda aynı yönde giden otomobille kamyonet çarpıştı.

Beyoğlu'nda aynı yönde giden otomobille kamyonet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çıkarken, kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul B., 34 SR 4201 plakalı aracıyla sol şeritte Çağlayan yönünde giderken, Yusuf A. idaresindeki 34 BCG 175 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ertuğrul B.?nin aracı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere çıktı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Yusuf A., hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki korkuluklara çarptıktan sonra kamyonet devrildi. Kazayı görüp yardıma gelenler Yusuf A.?nin araç içerisinde sıkıştığını gördü. Bunun üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Kamyonet içinde sıkışan Yusuf A., vatandaşların yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ertuğrul B. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ertuğrul B. "Ben sağ şeritte ilerlerken soldaki kamyonet önüme kırdı.

Refüje çıkıp demirlere çarptım kamyonet de devrildi" diye konuştu. Kazanın ardından Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde trafik durma noktasına geldi.

BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kamyonet, Otomobil, Beyoğlu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 14:33 İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 'Şike Kumpası Davası'nda 14:28 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak 14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi 13:45 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor 12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
14:31 Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
14:24 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
14:00 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Umut Evirgen'den aşkını itiraf etti: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den aşkını itiraf etti: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:34
Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı         
14:32
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek         
14:01
808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak         
13:44
Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı         
13:26
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 14:46:31. #1.13#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement