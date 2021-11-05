BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

Beyoğlu'nda aynı yönde giden otomobille kamyonet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çıkarken, kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul B., 34 SR 4201 plakalı aracıyla sol şeritte Çağlayan yönünde giderken, Yusuf A. idaresindeki 34 BCG 175 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ertuğrul B.?nin aracı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere çıktı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Yusuf A., hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki korkuluklara çarptıktan sonra kamyonet devrildi. Kazayı görüp yardıma gelenler Yusuf A.?nin araç içerisinde sıkıştığını gördü. Bunun üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Kamyonet içinde sıkışan Yusuf A., vatandaşların yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ertuğrul B. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ertuğrul B. "Ben sağ şeritte ilerlerken soldaki kamyonet önüme kırdı.

Refüje çıkıp demirlere çarptım kamyonet de devrildi" diye konuştu. Kazanın ardından Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde trafik durma noktasına geldi.