Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kamyonet Evin Salonuna Girdi

Beyoğlu'nda Kamyonet Evin Salonuna Girdi

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir kamyonet buzlanan yolda önce kaldırıma çarptı daha sonra da bir evin salonuna girdi.

Beyoğlu'nda Kamyonet Evin Salonuna Girdi, System.String[]
Beyoğlu'nda bir kamyonet buzlanan yolda önce kaldırıma çarptı daha sonra da bir evin salonuna girdi. Evdeki yaşlı çifte korku dolu anlar yaşatan olayda facianın eşiğinden kıl payı dönülürken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, 14: 30 sularında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi, Çıksalı Sokak'ta gerçekleşti. Buzlanmadan dolayı yokuş aşağı giderken kayan bir kamyonet, önce yol kenarında bulunan kaldırıma daha sonrasında ise 80 yaşındaki Hamide Çakmak ve 83 yaşındaki Veli Çakmak çiftinin evinin salonuna girdi.

"Allah gönderdi beni abdest almaya"

Yaşlı çifte korku dolu anlar yaşatan olayı anlatan Hamide Çakmak, "Abdest almaya gittim. Bir baktım böyle olmuş. Şurada oturuyordum. Çok korktum. Allah gönderdi beni abdest almaya" şeklinde anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Salonda Kuran okuduğunu söyleyen Veli Çakmak ise, "Arabanın geldiğini duydum. Bir anda vurdu" dedi.

Olayın şokunu atlatamayan yaşlı çifte komşuları yardım ederken, facianın eşiğinden kıl payı dönüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kamyonetin şoförü Ercan Yalçınkaya'nın ifadesini alarak olay yerinde inceleme yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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