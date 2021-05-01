Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

01.05.2021 05:07

Beyoğlu'nda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Beyoğlu'nda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Zincirlikuyu Caddesi'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.

Yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.

Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

Zincirlikuyu, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika


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