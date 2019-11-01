Beyoğlu'nda kapalı alanlarda sigara denetimi

Beyoğlu'nda kapalı alanlı işletmelerde sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, denetimlere kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.



Beyoğlu'nda 4207 Sayılı Kanun kapsamında kapalı işletmelerde sigara denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelere kanun hükümleri hakkında bilgi verilirken vatandaşlar da sigaranın zararları hakkında bilgilendirildi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Kaymakamı Demirelli, vatandaşlardan sigara yasağıyla ilgili olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini de ifade eden Demirelli, "Kapalı alanda sigara içiminin engellenmesi ve pasif etkilerinin önüne geçmek adına denetimlere kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL