BEYOĞLU'NDA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'nda avukat olduğu öğrenilen kadın kapkaççının hedefi oldu. Kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Asmalımescit Mahallesi, Minare Sokak üzerinde 14 Eylül Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu öğrenilen kadın, iş yerine doğru yürürken diğer taraftan telefonuyla görüntülü olarak arkadaşıyla görüşmeye başladı. Şüpheli bir kişi tarafından takip edildiğinin farkına varamayan kadın, sokağa girdiği sırada olanlar oldu. Şüpheli, kadının elindeki telefonu bir anlık boşluğundan faydalanarak kapıp kaçmaya başladı. Kadın, şüphelinin peşinden koşarak yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasında kadının elinde telefonla yürüyerek sokağa girdiği görülüyor. Maske taktığı görülen şüphelinin ise kadını takip etmesi, bir anlık boşluktan faydalanarak kadının elindeki telefonu kapıp kaçması, kadının, şüphelinin peşinden koşması kameraya yansıyor.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK, HERŞEY BİR ANDA OLDUSokaktaki insanların gözü önünde şüphelinin kapkaç yaptığını belirten görgü tanıklarından Enes Yılmaz, şunları söyledi: "Sabah 11.35 sıralarındaydı, güvenlik kamerası saatimiz ileride olduğu için 12.35 olarak görülüyor. Bayan arkadaş önümüzden geçiyordu, şüpheli de tam arkasından geliyordu. Biz arkadaşı zannettik. O da kişinin, arkadaşı olduğunu düşünmüş. Ancak olay farklıydı. İstiklal Caddesi'nden beri takip halindeymiş. Hanımefendi de arkadaşıyla görüntülü konuşma yaptığı için farkına varamamış. Telefonu kaptığı gibi kaçmaya başladı, hiçbir şey yapamadık, hepimizin gözü önünde kapıp kaçtı. Şok yaşadı. Arkadaşları tarafından şaka yapıldığını düşünmüş. Daha sonra şikayetçi oldu, kendisi avukat sanırım. Polis ekipleri gelip kamera kayıtlarını aldılar." İfadelerini kullandı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

- İstanbul