Beyoğlu'nda kapkaç yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-11 Mart'ta ilçede meydana gelen 3 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Fatih Kumkapı bölgesinde bir apart otele girdiğini tespit etti.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheliler R.M, V.Ç. ve S.A. gözaltına alınırken, zanlıların yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir olayda, yolda yürüyen kadının arkasından gelen bir kişinin, kadının çantasını aldığı ve çevrede bekleyen 2 kişiyle kaçtıkları görülüyor.