Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli kamerada

6 saat önce

Beyoğlu'nda 60 bin lirası poşeti kapkaç yapıp kaçan şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli kamerada, System.String[]
Beyoğlu'nda 60 bin lirası poşeti kapkaç yapıp kaçan şüpheli yakalandı. Poşeti çalınan kişinin kapkaççının peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Beyoğlu, Dolapdere Taksim Caddesi'nde 8 Ekim'de meydana geldi. Yolda yürüyen Hacı Osman A.'nın yanına yaklaşan bir şüpheli Hacı Osman A.'ya ait olan ve içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti kapkaç yaparak kaçtı. Olayın ardından araştırma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. 19 Ocak günü Bostan Mahallesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan şüpheli Murat C.'nin kapkaçı gerçekleştiren kişi olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı. Murat C.'nin yapılan sorgusunda ise 5 hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, yağma ve gasp, dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Murat C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç yapan şüpheliyle Hacı Osman A.'nın arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
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