BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI

08.04.2022 10:53
BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI

BEYOĞLU'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççı çaldı.

BEYOĞLU'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççı çaldı. Kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı birbirine kattı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Market işletmecisi "Kadınlar bizim kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşünüp dükkanı dağıttılar" dedi.

Olay, geçen çarşamba sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yaşandı. Hüseyinağa Mahallesi'nde markete gelen yabancı uyruklu iki kadın alışveriş yapmak istedi. Bu sırada kadınlardan biri elindeki cep telefonlarını tezgahın üstüne koydu. Kadın, çantasından para çıkarmaya çalıştığı sırada aniden içeri giren kapkaççı tezgah üstündeki cep telefonlarını alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar kapkaççının peşinden giderken market çalışanı da dışarı çıktı.

Bir süre kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar geri dönüp market çalışanıyla tartışmaya başladı. Bu sırada markette bulunan ve onları sakinleştirmeye çalışan kişilerle de tartışan kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı. Hırsını alamayan kadınlar araya giren kişilere saldırıp raflardaki ürünleri yere döktü. Daha sonra marketten çıkan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, market çalışanı durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında markette bulunmayan, çalışanın söyledikleri ve güvenlik kamerasından izlediklerini anlatan market işletmecisi Mehmet Şirin Okan, "İki kadın turist kasaya gelip alışveriş yapıyor. Çantadaki parasını çıkartırken telefonu da masa üzerine koyuyor. Kadınları takip eden kapkaççılar 3 telefonu alıp kaçtı. Biz olayı polislere bildirdik. Yetkililerin olayın üzerinde durmasını istiyorum. Burada esnaflar rahat çalışamıyor, sokağımızdan 7/24 hırsızlar eksik olmuyor. Taksim Meydanı'na 5 dakika uzaklıktayız. İstiklal Caddesi'ne çok yakınız. Burada bu olay oluyorsa daha ne diyebilirim ki. Yetkililere sesleniyoruz bu olayın üzerinde dursunlar, savcılığa başvurmayı düşünüyoruz. İnsanlar burada rahatça gezmesin mi, turistler alışveriş yapmasın mı. Kadınlar 3 telefonun çalındığı söylüyor. Kamerada olay zaten görünüyor. Videosunu zaten söyledik, polise gösterdik. Kadın telefonu masanın üzerine koyuyor, çantadan parayı çıkartıp hesap ödeyeceği zaman o boşluktan faydalanarak telefonu alıp kaçıyorlar." dedi.

"BİZİ DE YANLIŞ ANLADILAR, KAPKAÇÇILARLA ORTAKLIK ETTİĞİMİZ DÜŞÜNDÜLER"

Mehmet Şirin Okan şöyle devam etti:

"Burada kavga çıkardılar. Kapkaç olayından sonra tezgahtaki malzemeleri yere döktüler. Bu kişiler sizle birlikte mi, neden burada telefonlar çalınıyor dediler. Müşteriler bizi de yanlış anladılar. Kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşündüler. Biz de onlara, gelin karakola gidelim gerekirse savcılığa başvuralım emniyet bunun üzerinde dursun dedik. Güvenlik kamerası var her şey ortada. Biz bu olayların yaşanmaması için ve kimsenin şüphesi olamasın diye güvenlik kamerası taktık. Kapkaççılar dükkana girmeden önce kaçma anlarının görüntülenmemesi için dış kameramın kablosunu söküp, yüzlerini kapatmışlar. Bu işi planlı yapmışlar, bunlardan artık bıktık. Yaşlı bir amca vardı burada olay sonrası kadınları sakinleştiriyordu. 'Olay çıkarmayın burada, olayın bizle alakası yok' dedi. Hırsızlar zaten kapkaç yapmış kaçmışlar. Kadınlar burada dükkanı dağıtıyorlar, eşyaları yerlere döküyorlar. Amca onları sakinleştirmeye çalışıyor, onlara saldırmıyor. Olay yanlış anlaşılmasın"

BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI
BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI
BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA UĞRAYAN KADINLAR MARKETİ BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika


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