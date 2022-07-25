Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Ukraynalı Y.D. cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı. Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.