BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI

25.07.2022 08:39
BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI

BEYOĞLU'nda Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı.

BEYOĞLU'nda Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Şüpheli, pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Ukraynalı Y.D. cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı.  Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.

KOLU KIRILDI

Şüpheli Yunus K.'nın Esenyurt'ta kaldığı belirlendi. Yunus K. yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı. Yunus K. gözaltına alınırken, Beyoğlu'ndaki kapkaçtan bir gün önce de Fatih'te başka bir kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı.

Görüntü dökümü: ----------------------GÜVENLİK KAMERASI-Kapkaççının kaçması-Bir kişinin pet şişe ile engellemeye çalışması-Mağdur ve çevredekilerin kapkaççıyı kovalaması

-Genel ve yakın detaylar


YORUMLAR
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Taksim'de biber gazıyla gasp kamerada Taksim'de biber gazıyla gasp kamerada İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada
Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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