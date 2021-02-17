Beyoğlu'nda karla mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Beyoğlu'nda karla mücadele aralıksız devam ediyor

17.02.2021 15:49
Beyoğlu'nda karla mücadele aralıksız devam ediyor

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için ummalı bir çalışma yürütüyor.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için ummalı bir çalışma yürütüyor. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere caddelerde, sokaklarda, üst geçitlerde, toplu taşıma duraklarında, merdivenlerde, kamu binalarının, sağlık ocaklarının ve hastanelerin girişlerinde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için teyakkuzda bekleyen Beyoğlu Belediyesi Karla Mücadele Ekibi, kar yağışının sabah saatlerinde yoğunlaşmasıyla birlikte harekete geçti.  Kar küreme araçları, tuzlama araçları ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı. Kar küreme çalışmalarının ardından olası dolanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları da gerçekleştirildi. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilen çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerinin herhangi bir sorun yaşamadan günlük hayatına devam etmeleri sağlandı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında, merdivenlerde, kamu binalarının girişlerinde, sağlık ocaklarının girişlerinde ve hastanelerin girişlerinde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam ediyor. Yolda kalan sürücülerinde yardımına koşan ekipler, trafik yoğunluğunun azalmasına da büyük katkıda bulunuyor.

EKİPLERE 7/24 ULAŞILABİLİYOR

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde gece gündüz demeden çalışıyor. Karla mücadelede gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele ekiplerine 444 0 160 numaralı telefondan 7/24 ulaşabileceklerini ifade ettiler.


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Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda karla mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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