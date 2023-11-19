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Beyoğlu'nda Katil Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Beyoğlu'nda Katil Baba Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda eşini ve 3 küçük çocuğunu öldüren ve intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay esnasında madde etkisinde olduğu ve sinir krizi geçirdiği öne sürülen Nayman'ın evinde kokain bulunduğu belirlendi. Aileler arasında husumet olduğu ve çiftin ailelerinin olay sonrasında tartıştığı bilgisi de ortaya çıktı.

Beyoğlu\'nda Katil Baba Hayatını Kaybetti
19.11.2023 14:06

Beyoğlu'nda eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren ve intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evdeki yatak odasında kokain maddesi bulunmuş ve olay esnasında Nayman'ın madde etkisinde olduğu, sinir krizi geçirdiği öne sürülmüştü.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3'ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman'ı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırmıştı.

Ailesini katledip intihar girişiminde bulunmuştu

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman'ı (40), çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi öldürmüş, ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Katil baba hayatını kaybetti

Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.

Şahsın yatak odasında kokain bulunmuştu

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.

Çiftin aileleri arasında husumet varmış

Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman'ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İntihar, Beyoğlu, Aile İçi Şiddet, Uyuşturucu, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Katil Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Katil Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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