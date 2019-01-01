Beyoğlu'nda Kavga
10 dakika önce
Beyoğlu'nda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'nda yeni yılı karşılayan bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:42 Kaynak: AA
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