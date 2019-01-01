Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kavga

Beyoğlu'nda Kavga

10 dakika önce

Beyoğlu'nda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Kavga, System.String[]
Beyoğlu'nda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda yeni yılı karşılayan bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Taksim, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 00:52:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]