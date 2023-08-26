Beyoğlu'nda kavga eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Beyoğlu'nda kavga eden genç hayatını kaybetti

Beyoğlu\'nda kavga eden genç hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:54

Beyoğlu'nda yaşanan kavgada 3 kişi tarafından darbedilen genç, hastanede hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda kavga ettiği 3 kişi tarafından darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti.

FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, A.Ş'nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin darbettikleri A.Ş'nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kavga eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kavga eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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