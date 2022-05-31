Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi

31.05.2022 14:33

Beyoğlu'nda, park halindeyken geriye doğru kayan minibüsün çarptığı dede hayatını kaybetti, torunu ve gelini yaralandı.

Beyoğlu'nda, park halindeyken geriye doğru kayan minibüsün çarptığı dede hayatını kaybetti, torunu ve gelini yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Süleyman Sokak'ta park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle geriye kaymaya başladı. Yokuşta hızlanan minibüs, birlikte evlerine giden dede Ahmet Yürük ile torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e çarptı.

Minibüsü çarpmak üzereyken fark eden ve bu sırada kucağındaki torununu havaya kaldırarak son anda kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Fatma Yürük ise minibüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yardıma koşan mahalle sakinleri, Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü bulundukları yerden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Torununu kurtaran dede vefat etti

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan gelin ile torun da Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kaza anı ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi
Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi
Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi
Beyoğlu'nda kayan minibüsün çarptığı dede yaşamını yitirdi

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Kaynak: AA

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