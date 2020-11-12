DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

12.11.2020 15:46
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]

BEYOĞLU'NDA KAZA: YERDEKİ YARALI ÜŞÜMESİN DİYE CEKETİNİ ÖRTTÜHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadının üşümemesi için bir kişi üzerine ceketini örttü.

BEYOĞLU'NDA KAZA: YERDEKİ YARALI ÜŞÜMESİN DİYE CEKETİNİ ÖRTTÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadının üşümemesi için bir kişi üzerine ceketini örttü.

Kaza, Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Güldane Halil'e otomobil çarptı. Yere savrulan kadını görenler hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ekibi ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak trafiği yönlendirdi. Ambulansın gelmesi beklenirken yaralı kadına moral veren bir kişi ceketini de çıkararak üzerine örttü. Ambulansın gelmesiyle yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAN KAYBEDİYORDU YARDIMCI OLMAK İSTEDİK

Kazayı görerek olay yerine koşan esnaf İbrahim Çakmak, "Yerde yarım saat ambulans bekledi. Kan kaybediyordu. Biz de yardımcı olmak istedik. Daha sonra ambulans geldi. Ambulansla hastaneye gidiyor. Teyze yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Galiba kırmızı ışıkta  hamle yaptı. Araba vurdu" dedi. Kadına çarpan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Beyoğlu, Kamera, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara "Pişman değilim" dedi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim         
15:37
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
"Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz         
15:25
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei