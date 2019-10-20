Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kemerli kavga kamerada
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kemerli kavga kamerada

Beyoğlu'nda kemerli kavga kamerada

42 dakika önce

BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.


- İstanbul
kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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