Beyoğlu'nda kemerli kavga kamerada
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BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga
cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
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