Yabancı uyruklu kadın taksici ile iletişim kuramayınca kendini yere atarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kadın taksici ile iletişim kuramayınca kendini yere atarak tepki gösterdi

15.06.2023 14:24

BEYOĞLU'nda, iddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yere attı, aracın altına girmeye çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi. Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı. Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadın taksici ile iletişim kuramayınca kendini yere atarak tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu kadın taksici ile iletişim kuramayınca kendini yere atarak tepki gösterdi - Son Dakika
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