Yabancı uyruklu kadın taksici ile iletişim kuramayınca kendini yere atarak tepki gösterdi

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi. Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı. Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.